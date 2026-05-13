ABCテレビ塚本麻里衣アナ、1年半の産休・育休から復帰を報告「戻ってまいりやしたー」 夫はアキナ・秋山 昨年3月に第2子誕生発表
ABCテレビアナウンス部の公式Xが13日、更新され、育休中だった塚本麻里衣アナウンサー（38）の復帰を伝えた。
【動画】元気な姿ににっこり！1年半の産休・育休から復帰したABCテレビ塚本麻里衣アナ
横山太一アナ、乾麻梨子アナとともにインスタライブ「ろっくおん」に登場した塚本アナ。乾アナから「復帰して3日目？」と聞かれると「今週の月曜日に復帰」と伝えた。産休・育休で1年半休んでおり、「戻ってまいりやしたー」と笑顔であいさつ。
横山アナは「ほんとに1年半のブランクを感じさせない。まあしゃべってた」と報道フロアに遊びにきた塚本アナとのやりとりを明かした。また乾アナは「何がうれしいって、声が大きくなって帰ってきた。『わかるわー！』って思った」と話していた。
塚本アナは2010年入社。『NEWSゆう+』『キャスト』をはじめ、ラジオ番組などで活躍。19年にお笑いコンビ・アキナの秋山賢太と結婚し、21年に第1子女児を出産した。24年12月24日放送の『news おかえり』で第2子の妊娠と、出産に向けた産休入りを発表していた。25年3月28日放送のABCラジオ『きっちり！まったり！桂吉弥です』でメールにより第2子出産を報告した
【動画】元気な姿ににっこり！1年半の産休・育休から復帰したABCテレビ塚本麻里衣アナ
横山太一アナ、乾麻梨子アナとともにインスタライブ「ろっくおん」に登場した塚本アナ。乾アナから「復帰して3日目？」と聞かれると「今週の月曜日に復帰」と伝えた。産休・育休で1年半休んでおり、「戻ってまいりやしたー」と笑顔であいさつ。
横山アナは「ほんとに1年半のブランクを感じさせない。まあしゃべってた」と報道フロアに遊びにきた塚本アナとのやりとりを明かした。また乾アナは「何がうれしいって、声が大きくなって帰ってきた。『わかるわー！』って思った」と話していた。