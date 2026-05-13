ABEMAが、5月30日と31日の2日間にわたり『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下、『メトロック2026』）の大阪公演を無料独占生中継する。

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2013年にスタートした『メトロック』は、世代やジャンルを超えたアーティストが集結する都市型音楽フェス。ABEMAでは独自の視点で構成したタイムスケジュールで配信を行い、会場に足を運べない視聴者でも自宅や外出先からリアルタイムでフェスの模様を楽しめる編成で届ける。

なお、12回目を迎える今年は、ano、氣志團、CANDY TUNE、Da-iCE、T.M.Revolution、YUTA（NCT）ら、ジャンルの垣根を越えた多彩な初出演アーティストがラインナップに名を連ねている。

また、6月をもって活動を終了する3ピースロックバンド・SHISHAMOも出演。これまで数々のステージで観客の心を掴んできたが、最後の『メトロック』の舞台でどのようなパフォーマンスを見せるのか注目だ。

あわせてABEMAは、5月16日、17日に行われる東京公演の模様を、『東京ライブ最速放送 DAY1』『東京ライブ最速放送 DAY2』として28日と29日に放送。4日間にわたる『メトロック2026』の熱狂を配信でも体感できそうだ。

■初出演アーティストのコメント

・ano初めて『メトロック』に出演できて嬉しいです！ブチ上がれる楽曲もたくさんやりたいと思っていて気合い十分です！新曲も盛り上がれる曲なので、ぜひ予習で聞いて楽しんでもらえたらと思います！予習せずとも楽しんでもらえるはずです！生中継でご覧になる皆さんも、それぞれの場所でぜひ一緒にブチ上がりましょう！

・CANDY TUNE念願の『METROCK』初出演ということで、熱量倍の倍に爆上げでステージをお届けしたいと気合十分でいます！一緒に踊ったり声を出したり一緒に『METROCK』を楽しんでいきましょう！初めての方も、あめちゃんも「ABEMA」でご覧の皆様も私たちの元気やエネルギーを受け取ってください！会場で、そして「ABEMA」で会いましょう！

・Da-iCE『メトロック』に初めて出演させていただき、当日大阪の皆様とお会いできることが楽しみです。「ABEMA」でも生中継があるとのことなので、画面越しでも盛り上げられるよう頑張ります。

・T.M.Revolution『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』に初出演させていただきます、T.M.Revolutionの西川貴教です。先ずもってT.M.Revolutionが自身の主催のイベント以外に出演すること自体が珍しい上に、今までご一緒したことがない皆さんも多く、今からステージをとても楽しみにしております。今回の出演を通して、初めてご覧いただく方もいらっしゃると思いますので、30周年を迎える活動を精一杯アピールしたいですし、この機会にT.M.R.に少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。何卒よろしくお願いします。

・YUTA（NCT）『メトロック2026』という最高のステージで、会場のみなさんと一緒に熱い時間を作れるのを楽しみにしています。僕も今年初のフェスなのでエネルギーを全力で届けたいです！ 「ABEMA」で見てくださるみなさんにも、画面越しでも熱量を感じてもらえるステージにしたいと思うので、ぜひ一緒に盛り上がりましょう！