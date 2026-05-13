「なんとか山本が欲しかったんやろね」衝撃の山本祐大放出トレードはなぜ成立したのか　球界OBの考察「力の差のない選手を揃えておくのが1番いい」

山本は近年、正捕手としてチームを支えてきた（C）産経新聞社

衝撃トレードの余波が収まらない。

ソフトバンクとDeNA両球団は5月12日、ソフトバンク尾形崇斗投手と井上朋也内野手、DeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードを発表。

【トレード速報】DeNAが正捕手の山本祐大をまさかの放出!!正捕手の穴は大きくないのか!?ソフトバンク尾形崇斗&井上朋也に期待することは？

山本は今季24試合でスタメン出場。DeNAを支える正捕手だっただけにファンの間でも衝撃が広がっている。

独立リーグ滋賀から2017年ドラフト9位入団。着々と足場を固め、24年に108試合、25年は104試合に出場し、近年はDeNAの正捕手として投手陣をけん引してきた。

一方、交換トレードの相手の尾形は今季がプロ9年目。ここまで10試合に登板して0勝2敗、防御率3.00。最速159キロ右腕として知られる。

内野手の井上は2020年のドラフト1位入団。今季がプロ6年目。右の大砲候補として覚醒が期待されながら、チームではなかなか活躍の機会が得られなかった。

今回のトレードに球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は日本ハム、阪神で活躍、引退後は阪神、中日でヘッドコーチを歴任した片岡篤史氏が5月12日に自身のユーチューブチャンネルを更新。「【トレード速報】DeNAが正捕手の山本祐大をまさかの放出!!正捕手の穴は大きくないの!?ソフトバンク尾形崇斗＆井上朋也に期待することは？」と題した動画で今回のトレードに関して独自の考察を加えている。

今回のトレードに関して片岡氏は「なんとか山本が欲しかったんやろね」と現在のソフトバンクの捕手陣容からして、もう1人力のある捕手が欲しかったと見る。

「毎年ソフトバンクは優勝争いするチームだし」と常勝軍団ならではの層の厚さが求められるとして、現在は海野隆司が正捕手としてチームを守るも「打つほう、なかなか結果が出ない そこは競争になってくるんだろうね」と山本は勝負強い打撃も持ち味とあって、「打てる捕手」としてもソフトバンクから評価されていたと考察する。



その上でソフトバンクにとっては「山本が来たということは間違いなくプラス」として、育成に時間がかかり、日々の試合でも負担の多いポジションとあって「キャッチャーというポジションはいつ怪我が起きてもおかしくないだけに、力の差のない選手をそろえておくのが1番いい」とソフトバンクにとってはチーム編成上必須のトレードだったと見る。