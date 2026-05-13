森永製菓は、仕事や勉強時に”気分を切り替えてスイッチを入れ直したい”といったリフレッシュニーズに向け、持続する強力なミントの冷涼感が特長のゼリー飲料「inゼリー エネルギーEX−COOL」を、5月19日から期間限定で全国のコンビニエンスストアで発売する。

近年、働き方の変化や業務効率化の広がりによって、限られた時間で集中して仕事や勉強に取り組む一方、合間に上手に休憩を取り“メリハリ”をつけて過ごす意識が高まっている。

「inゼリー エネルギーEX−COOL」は、“小腹満たし×持続する強力な冷涼感”を価値とした新しいエネルギーゼリー。飲み終わったあとも持続するミントの冷涼感と、次の活動につなげるためのエネルギーを両立し、仕事・勉強中のリスタートはもちろん、スポーツ前後などの運動シーンにもおすすめになっている。飲みやすいサイダーミント味で、ミント好きの人にも楽しめる設計だという。

切り替えたい時やリフレッシュしたい時にうれしい、爽快なサイダーミント味の「inゼリー エネルギーEX−COOL」の発売によって、消費者に笑顔を届けていく。

「inゼリー エネルギーEXーCOOL」の商品特長は、持続する強力なミントの冷涼感で、気分をリフレッシュする。次の活動につなげるためのエネルギーをチャージできる。GABAを28mg配合した。ブドウ糖も配合している。飲みやすいサイダーミント味になっている。

仕事における“メリハリ”“効率化”の意識が高まる中、リフレッシュの重要性が改めて注目されており、リフレッシュシーンではミント系商品の需要拡大が見られる。こうした背景からミントの冷涼感に着目した“小腹満たし×強力な冷涼感”を体感できる「inゼリー エネルギーEX−COOL」の発売に至った。

［小売価格］226円（税込）

［発売日］5月19日（火）

森永製菓＝http://www.morinaga.co.jp