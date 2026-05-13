影山優佳、伊勢神宮「お木曳」参加を報告 白装束姿を公開「特別神領民として受け入れてくださったこと、心より感謝しております」
俳優の影山優佳（25）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。伊勢神宮の「お木曳」に参加したことを報告し、白装束をまとった姿を公開した。
【写真】すごいスマイル！伊勢神宮「お木曳」の参加を報告した影山優佳
影山は「このたびご縁をいただき、伊勢神宮の『お木曳』に参加させていただきました」と報告。「1300年以上続く式年遷宮の歴史や、人から人へ受け継がれていくあたたかな想いに触れ、行事の最中には、お声がけいただき特別に木遣り歌を歌わせていただく場面もあり、それはちと緊張してしまいましたが…。笑」とつづった。
「25歳になったばかりのこのタイミングといたしましても、とても貴重な時間を過ごさせていただきました」と続け「多くの方々が長い年月をかけて守り続けてきた伝統の一端に関わらせていただけたこと、特別神領民として受け入れてくださったこと、心より感謝しております」と伝えた。
「当たり前ではないこの経験とご縁を大切に、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つひとつを大切にしていきたいです」とし「改めて伊勢の皆さま、関係者の皆さま、本当にありがとうございました！これから2033年まで続いていく式年遷宮関連行事につきましても、あたたかく晴れやかに行われていきますように」と思いを込めた。
写真では、白装束姿で「お木曳」に笑顔で参加しているショットを公開した。
【写真】すごいスマイル！伊勢神宮「お木曳」の参加を報告した影山優佳
影山は「このたびご縁をいただき、伊勢神宮の『お木曳』に参加させていただきました」と報告。「1300年以上続く式年遷宮の歴史や、人から人へ受け継がれていくあたたかな想いに触れ、行事の最中には、お声がけいただき特別に木遣り歌を歌わせていただく場面もあり、それはちと緊張してしまいましたが…。笑」とつづった。
「当たり前ではないこの経験とご縁を大切に、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つひとつを大切にしていきたいです」とし「改めて伊勢の皆さま、関係者の皆さま、本当にありがとうございました！これから2033年まで続いていく式年遷宮関連行事につきましても、あたたかく晴れやかに行われていきますように」と思いを込めた。
写真では、白装束姿で「お木曳」に笑顔で参加しているショットを公開した。