

「The Stonewall Inn IPA」

キリンビールは、米国の代表的なクラフトビールメーカーであるブルックリン・ブルワリー社の「The Stonewall Inn IPA」を発売する。「Tap Marche（タップ・マルシェ）」向け3Lペットボトルは5月25日（ECサイトでの受注開始日）から、350ml缶は5月26日からそれぞれ数量限定で販売する。また、会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」では5月21日から出荷を開始する。

ビールづくりの町、米国ニューヨーク・ブルックリンで1988年に創業した「ブルックリン・ブルワリー」は、「ブルックリンラガー」をはじめ、個性がありつつも誰もが楽しめる、多様な魅力あふれるビールを生み出し、最後の一滴までおいしいクラフトビールにこだわり続けている。現在では、世界30ヵ国以上で愛される、アメリカを代表するクラフトブルワリー。ブルックリンの町から生まれた多様なカルチャーやブランドをつくってきた人々の思いとともに日本の消費者にも、ビールのある豊かな生活を提案する。

「The Stonewall Inn IPA」はLGBTQ＋プライド運動の世界的な象徴として知られる、ニューヨークのバー「ストーンウォール・イン」の公式ビールとして2017年に米国で誕生した。同商品は、「ブルックリン・ブルワリー」がかねてから大切にしてきた、多様性を尊重し、ありのままの姿を受け入れる精神を体現している。「すべての人が自分らしく楽しめるIPA（インディア・ペールエール）」というコンセプトの下、IPAでありながら、ホップの華やかな香りは保ちつつ苦味を押さえた飲みやすい味わいを実現した。また、パッケージには多様な人々が共に輝く世界を象徴したレインボーを採用した。

同商品を通じてクラフトビール独自のストーリーや多様な味わいを伝えることで、クラフトビールカテゴリーの活性化に貢献すると共に、愛にあふれる世界を広げ続ける。

中味は、グレープフルーツのような香りと爽やかな味わいが特長。低めのアルコール度数でありながら、IPA特有のホップの風味や香りをしっかりと感じられるビアスタイル「セッションIPA」を採用している。

パッケージは、多様な人々が共に輝く世界を象徴したレインボーをあしらったデザインとなっている。裏面には多様性を支援する、「FEARLESS（勇敢）・ PROUD（誇り）・FOR ALL（すべての人のために）」という3つのワードを記載している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

350ml缶：5月26日（火）

1Lペットボトル（キリン ホームタップ）：5月21日（木）

3Lペットボトル（Tap Marche）：5月25日（月）

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp