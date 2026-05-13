『ルパン三世』公式、作曲家の大野雄二さん追悼「長年のご活躍への感謝と共に、お悔やみを申し上げます」
作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、5月4日 老衰のため死去した。享年84歳。13日に公式サイトで訃報が伝えられた。「ルパン三世のテーマ」などを担当しており、アニメ『ルパン三世』公式Xは今回の訃報を受け追悼した。
【写真】ルパン三世のテーマ作曲！亡くなった生前の大野雄二さん
大野さんの訃報についてサイトでは「大野雄二逝去のお知らせ」と題し、「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました享年84歳でした」と報告。「生前は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます」と感謝をつづった。
さらに「直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と説明。1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来、アニメ『ルパン三世』の音楽をはじめ数多くの作品を手がけ、「長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりましたその功績と音楽は今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております」と記した。
今回の訃報に『ルパン三世』公式Xは「アニメ「ルパン三世 PART2」（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日にご逝去されました。長年のご活躍への感謝と共に、お悔やみを申し上げます。ありがとうございました」と追悼した。
大野さんは、1941年5月30日生まれ、静岡県熱海市出身。小学校でピアノを始め、高校時代にジャズを独学で学ぶ。慶應大学在学中にライト・ミュージック・ソサエティに在籍。藤家虹二クインテットでJAZZピアニストとして活動を始める。その後、白木秀雄クインテットを経て、自らのトリオを結成。解散後は、作曲家として膨大な数のCM音楽制作の他、「犬神家の一族」「人間の証明」などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出した。
リリシズムにあふれたスケールの大きな独特のサウンドは、日本のフュージョン全盛の先駆けとなった。その代表作「ルパン三世」「大追跡」のサウンドトラックは、70年代後半の大きな話題をさらった。近年は作曲活動としては「ルパン三世」とNHKテレビ「小さな旅」に絞り、再びプレイヤーとして活動を開始。大野雄二トリオでの活動に加え、2006年にYuji Ohno ＆ Lupintic Fiveを結成。2016年にはメンバー編成を新たにYuji Ohno ＆ Lupintic Sixを結成し、都内ジャズクラブから全国ホール公演、ライブハウス、ロックフェスまで積極的にライブを行う。
1977年「ルパン三世のテーマ」誕生以降、ルパンとともに歩み続ける作曲家であり、自らプレイヤーとして第一線で現在進行形のルパンミュージックを表現し続けた。
【写真】ルパン三世のテーマ作曲！亡くなった生前の大野雄二さん
大野さんの訃報についてサイトでは「大野雄二逝去のお知らせ」と題し、「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました享年84歳でした」と報告。「生前は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます」と感謝をつづった。
今回の訃報に『ルパン三世』公式Xは「アニメ「ルパン三世 PART2」（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日にご逝去されました。長年のご活躍への感謝と共に、お悔やみを申し上げます。ありがとうございました」と追悼した。
大野さんは、1941年5月30日生まれ、静岡県熱海市出身。小学校でピアノを始め、高校時代にジャズを独学で学ぶ。慶應大学在学中にライト・ミュージック・ソサエティに在籍。藤家虹二クインテットでJAZZピアニストとして活動を始める。その後、白木秀雄クインテットを経て、自らのトリオを結成。解散後は、作曲家として膨大な数のCM音楽制作の他、「犬神家の一族」「人間の証明」などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出した。
リリシズムにあふれたスケールの大きな独特のサウンドは、日本のフュージョン全盛の先駆けとなった。その代表作「ルパン三世」「大追跡」のサウンドトラックは、70年代後半の大きな話題をさらった。近年は作曲活動としては「ルパン三世」とNHKテレビ「小さな旅」に絞り、再びプレイヤーとして活動を開始。大野雄二トリオでの活動に加え、2006年にYuji Ohno ＆ Lupintic Fiveを結成。2016年にはメンバー編成を新たにYuji Ohno ＆ Lupintic Sixを結成し、都内ジャズクラブから全国ホール公演、ライブハウス、ロックフェスまで積極的にライブを行う。
1977年「ルパン三世のテーマ」誕生以降、ルパンとともに歩み続ける作曲家であり、自らプレイヤーとして第一線で現在進行形のルパンミュージックを表現し続けた。