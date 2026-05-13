「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）

山本由伸投手が先発し、メジャー移籍後初となる１試合３被弾を許し、今季ワーストとなる５失点で七回途中降板。毎回奪三振を記録したが下位打線のソロ３発に泣く展開となり、４勝目を逃した。

まさかの悪夢が待っていたのは五回だった。簡単に２死を奪い、このまま勝利投手の権利を手にするかと思われた直後だった。２死からベイダーに左翼へ同点ソロを被弾。さらに続くパースには２者連続となるソロアーチを浴びて勝ち越しを許した。

マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた山本。本拠地にはブーイングのような不満を表す歓声がわき起こり、一時騒然となった。この日浴びた３発はいずれも下位打線、さらに２死からというリズムを呼び込めない展開となってしまった。

この日は中７日での登板。期間中はブルペンに２度入るなどセットポジションの修正に取り組んだ。試合前のブルペンでも入念にフォームをチェックし、立ち上がり２イニングはパーフェクト。打者８人を完璧に抑えていた中、三回２死からパースに同点ソロを被弾していた。

六回まで打たれた４安打のうち３本がソロ本塁打という悔しい結果に。山本はこれで３登板連続の被弾となった。七回には先頭のラモスに左翼線二塁打を浴びて初めて先頭打者の出塁を許すと、続くアダメスには三遊間を破られた。

ここでエルドリッジには痛烈に一、二塁間へはじきかえされたが、キム・ヘソンの好守に救われた。ここでロバーツ監督が出て交代となった。２番手のトライネンはスクイズを決められ、２死後にイ・ジョンフに右翼へ２点二塁打を浴び、今季ワーストの５失点となった。