ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケット斉藤慎二被告（43）の第4回公判が13日、東京地裁で行われた。

検察側の証人として、事件が起こったロケに同行したアシスタントディレクター（AD）の女性が出廷した。後日、ディレクターから性被害があったことを聞かされて「驚きました」と話し、事件当日、被害女性の様子がおかしいと感じたことは「なかった」と答えた。

また撮影に使う出演者のピンマイクについて、通常はスタッフがつけ外しするが「被害女性がワンピースを着ており、下からたくし上げてつけてもらう必要があったので」と、車内で女性本人につけてもらったとした。バス以外に休憩所や更衣室はなかった。ロケ終了後、女性に「バスに乗りましょう」と促すと「『私はここで大丈夫です』と遠慮するような反応をされました」と証言。「気になさらず戻ってください」と声をかけて、女性は車内に戻ったとした。

女性が自らピンマイクを外した時、車内に斉藤被告もいたという。バスの中に仕切りなどはなかった。裁判長から男性もいる場所なのが気になると指摘されると、ADは「ピンマイクを外すくらいなら、男性が近くにいたとしても頼むことはある。体の向き次第で見えることはないかなと。大きく着替える時は別々で時間をずらす」と説明した。

ピンマイク回収後、斉藤被告の下車時に、被害女性と斉藤が会話しているのを聞いたとも証言した。「斉藤さんが帰られる時に、女性が『ロケ中に言っていたおいしいお店を教えてほしい』と言っていたのを覚えています」と話した。

斉藤は黒いスーツに紺のネクタイ姿で出廷。この日発言することはなかった。22席の一般傍聴券を求めて146人が並んだ。倍率は約6・6倍だった。