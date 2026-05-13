ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を生中継した。

白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。会見の最後に大学時代に出会った同じ年の男性との結婚を発表した。今月５日に婚姻届を提出したことも明かした。

スタジオには坂本の親友でフィギュアスケートで北京五輪団体銀メダルの樋口新葉さんが出演。結婚について「結婚発表…びっくりしたんですけど」と切り出し「あの…実は聞いていたので」と明かし「いつ言うっていうのを先週聞いていたので、ずっとドキドキしながら見ていました」と明かした。

番組では会見後に坂本を独占インタビューした映像を放送した。このＶＴＲを受け樋口さんは「夢だったらしいんです。引退会見の時に結婚発表するのが」と坂本の思いを代弁し「実現できてよかったなって」と祝福していた。