オーディオブランドLIFEEARは、着せ替え有線イヤホン『Nova』から「初音ミク×シナモロール」をテーマにした特別デザインモデルの予約販売を開始した。

【画像あり】初音ミクとシナモロールの魅力を3つの切り口で表現

本モデルは、ファッション雑貨ブランド「GAACAL」がデザインを手がけた限定仕様で、LIFEEAR公式サイトにて取り扱われる。価格は16,800円（税込）で、発送予定は7月下旬以降となる。

ラインナップは3つの世界観で展開される。

「coffee」モデル（本体カラー：アクアブルー）は、ピンクのマグカップに腰掛けた初音ミクとシナモロールを描き、ポップなデザインに仕上げている。

「クラシック・ガーリー」モデル（本体カラー：ブルー）は、水色と白を基調としたドレス姿のミクをあしらった可憐なデザイン。

「ONSTAGE」モデル（本体カラー：クリア）は、マイクスタンドを手にシナモロールとポーズを決めるミクを描き、アーティストとしての側面を強調している。

イヤホン1個につきデザインプレート2種類が付属する。

セットには、専用イヤホン収納ケースに加え、奥行きのある三層構造で描き下ろしイラストを立体的に再現した限定アクリルブロックが付属する。デスクや棚に飾ることでコレクションアイテムとしても楽しめる仕様となっている。

あわせて、税込3,000円以上の購入者にオリジナルシール1枚をプレゼントする特典も実施される。数量限定で、なくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）