「#左ハンドル怖すぎた」「#物価高いいいいい」 手束雅がハワイで「全米女子オープン」最終予選会に挑戦！
手束雅が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのメジャー大会「全米女子オープン」の最終予選会にホノルルで挑戦してきたことを投稿した。
【写真】カロリーが心配!? ボリューム満点のスパムおにぎりやガーリックシュリンプ（全8枚）
「結果は6位Tで1枠を掴み取ることはできませんでした」と本戦への切符を獲得することは出来なかった。それでも「今できる事に全力で取り組みたくて」「行動してみて、大変な事ばかりだったけど」「2年前の私だと考えられない今に感謝しながら36ホールまわりました」と充実した予選会となったようだ。「悔しいけど初心の気持ちを忘れず また挑戦できるようこれからも頑張っていきます」と気持ちを前向きに切り替えていた。そして「最終日フライトまで時間があったので 食べたかったものを食べて帰ってきました」と記すと、投稿では大きなスパムおにぎりや、ガーリックシュリンプ、アサイーボウルの写真も紹介していた。この投稿を見たファンは「チャレンジで得られたものがあるよね」「間違いなく前へ進んでいます」「また頑張ればいいんです！」と力強く背中を押していた。投稿の最後には「#左ハンドル怖すぎた」「#物価高いいいいい」とハワイ滞在中の正直な感想も明かしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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