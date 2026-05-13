◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が6回1/3を投げ5失点で降板となりました。

今季8度目の先発マウンドにあがった山本投手は、課題としていた初回を三者凡退におさえ、上々の立ち上がりを見せます。

しかし1回裏にウィル・スミス選手の犠牲フライによる1点の援護を受けるものの、山本投手は3回にエリック・ハース選手に同点弾を許します。

その後、3回裏に大谷翔平選手に53打席ぶりの7号ソロが飛び出し、すぐさま勝ち越し。山本投手は4回は無失点におさえますが、5回にはハリソン・ベーダー選手に同点ソロを許すと、続くハース選手に2打席連続となる勝ち越しソロを浴びます。

6回は三者凡退におさえた山本投手は、7回のマウンドにも上がります。しかし先頭のエリオト・ラモス選手に2塁打を打たれ、続くウィリー・アダメス選手にレフト前ヒットで無死1、3塁のピンチを招きます。そして後続をセカンドライナーに仕留めますが、ここで降板となりました。

あとを受けたブレーク・トライネン投手が後続打者にスクイズを許し失点。さらにタイムリー2塁打も浴びて山本投手に5失点目がつきました。

この日は、6.1イニング93球、6安打3本塁打8奪三振5失点という成績でした。