TVアニメ『文豪ストレイドッグス』第1シーズンのオープニング主題歌とエンディング主題歌のアニメーションMVが公開！

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2016年4月にアニメ放送を開始した『文豪ストレイドッグス』第1シーズンのオープニング主題歌・GRANRODEO「TRASH CANDY」とエンディング主題歌・ラックライフ「名前を呼ぶよ」両楽曲のリリース十周年を記念し、それぞれのアニメーションMVが公開された。

『文豪ストレイドッグス』とは、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション作品。『ヤングエース』にて2012年から漫画連載が開始され、関連書籍は現在シリーズ累計1,750万部を突破。TVアニメは2016年4月に第1シーズンの放送が開始されて以降、これまでに計5シーズン61話が放送された。2026年4月にTVアニメ放送十周年となることを記念し、2025年以後様々な作品展開を予定している。

今回公開されたアニメーションMVは、共に『文豪ストレイドッグス』第1シーズンの印象的なシーンを切り取って制作され、オープニング主題歌「TRASH CANDY」は異能バトルアクションシーンが重厚かつ疾走感のある本楽曲と合わさり躍動感と迫力溢れる映像になっている。エンディング主題歌「名前を呼ぶよ」は本作品の各キャラクターたちの人間ドラマの様相が凝縮され、ラックライフ屈指のバラードの本楽曲と合わさり感傷的な仕上がりになっている。どちらも『文豪ストレイドッグス』第1シーズンの魅力が詰まっており、作品ファン必見のアニメーションMVだ。

また「アニメ放送より十周年」の節目に、『文豪ストレイドッグス』初の「劇伴ライブ」の開催が決定。シリーズで音楽を担当した岩粼 琢率いる豪華実力派ミュージシャンが集結し、巨大スクリーンに投影される名シーンと共に、唯一無二の生パフォーマンスをお贈りする。すべての文豪ストレイドッグスファンに捧げる超本格劇伴ライブに乞うご期待！

●楽曲情報

GRANRODEO

「TRASH CANDY」



発売日： 2016年4月13日

品番：LACM-14465

価格：￥1,430（税込）

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LACM-14465Yt

ラックライフ

「名前を呼ぶよ」



発売日： 2016年5月11日

品番：LACM-14469

価格：￥1,430（税込）

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LACM-14469_nana

「名前を呼ぶよ -10th Anniversary One Shot ver.-」

2026年5月11日配信開始

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3493

●作品情報

『文豪ストレイドッグス』

『ヤングエース』にて2012年から漫画連載が開始され、関連書籍は現在シリーズ累計1,750万部を突破。TVアニメは2016年4月に第1シーズンの放送が開始されて以降、これまでに計5シーズン61話が放送された。2026年4月にTVアニメ放送十周年となることを記念し、2025年以後様々な作品展開を予定している。

【CAST】

中島 敦：上村祐翔

太宰 治：宮野真守

国木田独歩：細谷佳正

江戸川乱歩：神谷浩史

谷崎潤一郎：豊永利行

宮沢賢治：花倉桔道

与謝野晶子：嶋村 侑

泉 鏡花：諸星すみれ

福沢諭吉：小山力也

芥川龍之介：小野賢章

中原中也：谷山紀章

条野採菊：梶裕貴

末広鉄腸：阿座上洋平

立原道造：林 勇

大倉菀子：小市眞琴

福地桜痴：大塚明夫

フョードル・D：石田 彰

ニコライ・G：子安武人

シグマ：千葉翔也

【STAFF】

原作：朝霧カフカ

漫画：春河35(「ヤングエース」連載)

監督：五十嵐卓哉

シリーズ構成・脚本：榎戸洋司

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

プロップデザイン：片貝文洋

美術監督：近藤由美子

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：神林 剛

3DCG監督：安東容太、小栗裕樹

編集：西山 茂

音楽：岩崎 琢

音楽制作：ランティス

音響監督：若林和弘

音響効果：倉橋静男(サウンドボックス)、西佐知子(サウンドボックス)

音響制作：グロービジョン

オープニング主題歌：GRANRODEO

エンディング主題歌：ラックライフ

アニメーション制作：ボンズ

製作：文豪ストレイドッグス製作委員会

●イベント情報

文豪ストレイドッグス -迷ヰ犬達ノ音奏-

＜東京公演＞

2026年５月23日（土）

2nd STAGE 開場13:00／開演14:00 （終演予定16:00）

3rd STAGE 開場17:00／開演18:00 （終演予定20:00）

会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN（〒190-0014 東京都立川市緑町3-3 N1）

※各公演、一部演出に変更がございます。あらかじめご了承ください。

出演

・岩粼 琢（BandMaster, Keyboards）

・今堀恒雄（Guitar）

・田辺トシノ（Bass）

・實成 峻（Drums）

・Jill , Jill Strings（Strings）

・中村有里Group（Sax Quartet）

・Funta7（Synthsizer）

・Lotus Juice（Rap Vocal）

・菅井美和（JazzVocal） And more…

主催・企画：株式会社KADOKAWA、株式会社バンダイナムコミュージックライブ

制作：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

協力：株式会社Team-MAX、文豪ストレイドッグス製作委員会

チケット

・VIPチケット：18,200円 (前方確約+特典付)

・特典付一般席：13,400円（特典付）

・一般席：8,800円

※税込表記 ※全席指定

販売URL

https://eplus.jp/bungosd_onsou/

※枚数制限：お一人様4枚まで

※受取方法：紙チケットのみ

※発券開始日：公演日1週間前

＜アーティストプロフィール＞

GRANRODEO



ロックユニットGRANRODEO（グランロデオ）とは、”KISHOW“こと、

声優でヴォーカリストとしても注目されている”谷山紀章“と、メロディアスな曲から

ハードなギターサウンド曲でJ-POP、アニメーション、ゲーム音楽に幅広く楽曲を

提供し、ギタリストとして活躍中の”ｅ-ZUKA“こと、”飯塚昌明“の2人組

ユニット。楽曲につぎ込まれるアグレッシブさはどこか、彼らのかっこよさ、こだわり

が光る。KISHOWの艶のあるセクシーなヴォーカルと、ｅ-ZUKAのロックギター

サウンドが融合。

ラックライフ



高校の同級生のPON（Vo& Gt）、ikoma（Gt&Cho）、たく（Ba）、LOVE大石（Dr）の4人からなるギターロックバンド。

人との繋がり、ライブハウスとオーディエンスへの思いを真っ直ぐに歌い続け「100万枚売りたいのではない。100万人の心に届けたい。」をスローガンに東京大阪を中心に活動。

©朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会

関連リンク

アニメ『文豪ストレイドッグス』第５シーズン公式サイト

https://bungosd.com

GRANRODEOオフィシャルサイト

https://granrodeo.net/

ラックライフオフィシャルサイト

http://luck-life.com