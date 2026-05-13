【北欧通貨】クローネは比較的しっかり、タカ派姿勢への期待などが支え＝ノルウェークローネ



今月七日に大半の予想に反して利上げに踏み切ったノルウェー中銀。ドルクローネが９．３０台から９．２０台まで急落（クローネ高）になるなどの動きも、中銀総裁が会見で大幅利上げに踏み切る予定はないと発言したことでいったんは利上げ前の水準に戻し、少しドル高クローネ安となる場面が見られた。その後再びクローネ高が進行。今週１１日のCPIは予想を下回るも前回を超える伸びとなっており、追加利上げの期待が根強い中で、上値が重くなっている。

対円では円安もあってしっかりの動き。昨日は１７．２０超えの場面が見られた。



USDNOK 9.1803 NOKJPY 17.1695

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