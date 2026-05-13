◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン

福島牝馬Ｓ８着から巻き返しを期すパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は坂路を５７秒３―１２秒３。この厩舎流の調整で、目立った時計は出なかったが、軽快なリズムを刻み駆け上がった。「土曜日（９日の坂路）もラスト１１秒台で動いていたし、具合はいいです」と千田調教師は仕上がりに胸を張った。

前走はレース前から懸念していた小回りの福島が合わなかった印象。加えて、レース当日にイレ込んだことも影響したという。指揮官は「ヨーンドンの競馬よりもジワジワと出していって伸びてくるタイプ。きれいなフットワークなので、大きな競馬場はいいと思う」とコース替わりを歓迎する。

重賞未勝利だが、オークス４着、秋華賞３着、エリザベス女王杯２着とＧ１で善戦。昨秋はローズＳ８着からＧ１で上位争いに食い込んだように、叩き良化型でもある。「強い４歳世代でも上位にいてほしいね」とトレーナーは期待を込めた。