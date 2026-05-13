これなら失敗知らず！「卵焼き」がトースターで作れるんです

「卵焼き」を簡単に作るコツとは？

簡単なイメージのある卵焼きですが、卵焼き器で丁寧に焼く必要があり、慣れていないと意外と難しいですよね。そこで今回は、オーブントースターで作るレシピをご紹介。トースターにお任せなので失敗知らずです。

ココットで簡単に

納豆＆アボカドのコラボが絶妙

クッキングシートで海苔巻き風に

まろやかなキムチ＆豆腐

アルミカップのまま投入

コンロがふさがっているときに重宝

いろいろな料理を同時に作っていると、コンロがふさがってしまうことがありますね。一人暮らしのキッチンでは、もともとコンロが1口しかないことも。そんなときに覚えておいてほしいのが、今回ご紹介したレシピです。

オーブントースターに入れて焼くだけでなので便利です。卵焼きはトースターに任せて、ほかのおかずを作ってしまえば、お弁当や朝食作りもグッとラクになります。

耐熱皿やクッキングシートを活用すれば、あっという間にできて片づけもラクちん。なにより失敗しないところが嬉しいですね。

食卓やお弁当の彩りにあるとステキな黄色い卵焼き。ぜひいろいろなバリエーションにトライしてみてください。