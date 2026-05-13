これなら失敗知らず！「卵焼き」がトースターで作れるんです
「卵焼き」を簡単に作るコツとは？
簡単なイメージのある卵焼きですが、卵焼き器で丁寧に焼く必要があり、慣れていないと意外と難しいですよね。そこで今回は、オーブントースターで作るレシピをご紹介。トースターにお任せなので失敗知らずです。
ココットで簡単に
納豆＆アボカドのコラボが絶妙
クッキングシートで海苔巻き風に
まろやかなキムチ＆豆腐
アルミカップのまま投入
コンロがふさがっているときに重宝
いろいろな料理を同時に作っていると、コンロがふさがってしまうことがありますね。一人暮らしのキッチンでは、もともとコンロが1口しかないことも。そんなときに覚えておいてほしいのが、今回ご紹介したレシピです。
オーブントースターに入れて焼くだけでなので便利です。卵焼きはトースターに任せて、ほかのおかずを作ってしまえば、お弁当や朝食作りもグッとラクになります。
耐熱皿やクッキングシートを活用すれば、あっという間にできて片づけもラクちん。なにより失敗しないところが嬉しいですね。
食卓やお弁当の彩りにあるとステキな黄色い卵焼き。ぜひいろいろなバリエーションにトライしてみてください。