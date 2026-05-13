◇関西学生春季リーグ第1節4回戦 関大 2―1 近大（2026年5月13日 GOSANDO南港野球場）

関西学生野球の春季リーグは13日、雨天順延などで開催が持ち越されていた第1節4回戦が行われ、関大が近大を2―1で制して単独首位に浮上した。これにより勝ち点4となり、16日からの京大戦で勝ち点を挙げれば優勝が決まる。

先発投手は今秋ドラフト上位候補と評される関大・米沢友翔（4年）、近大・宮原廉（同）による投げ合いだった。

球場ではNPB12球団46人のスカウトが大集結。巨人が水野雄仁編成本部長、長野久義編成本部参与を含む異例の11人態勢を敷き、ヤクルト・青木宣親GM、中日・荒木雅博球団本部長補佐らレジェンドたちも一堂に会した。

そのスカウト陣の前で息詰まる投手戦を演じた。関大・米沢は7回先頭に中前打を許すまで無安打投球。8回2死一塁で右手首付近に打球が直撃した交代するも7回2/31失点と力投し、勝ち点奪取に貢献した。

対する近大・宮原も7回2失点と好投。白星にはつながらなかったものの、球威を感じさせる直球で押し込み9奪三振を数えた。

巨人の水野雄仁編成本部長は「関西を代表する投手として2人ともいい投手だと感じました。2人とも力任せではなく、制球もよく投球ができている。負けられない試合で、このような投球ができることも評価できる」と言及した。

◇米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）2004年（平16）6月1日生まれ、石川県珠洲市出身の22歳。小2から宝立サマンズで野球を始めて外野手を務め、緑丘中で所属した軟式野球部で投手に転向した。金沢（石川）では1年秋に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。関大では1年秋にリーグ戦初登板。遠投110メートル。1メートル80、80キロ。左投げ左打ち。

◇宮原 廉（みやはら・れん）2005年（平17）1月24日生まれ、広島市出身の21歳。小4から山本少年野球クラブで野球を始めて投手を務める。中学では広島サンズに所属。崇徳（広島）では1年夏に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。大学では1年秋にリーグ戦初登板を果たし、3年秋にベストナイン初受賞。遠投100メートル。1メートル82、88キロ。右投げ右打ち。