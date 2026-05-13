「ルパン三世のテーマ」作曲の大野雄二さんが死去　映画「犬神家の一族」や「人間の証明」の音楽も

アニメ「ルパン三世」のテーマ曲を作曲したことで知られる、作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが老衰のため亡くなった。84歳だった。

所属事務所によると、大野さんは5月4日、老衰で亡くなったという。直前まで普段と変わらず過ごし、就寝中に苦しむこと無く安らかに旅立ったということだ。

葬儀・告別式はご遺族の意向で近親者のみで執り行われ、後日お別れの会行う予定。

大野さんは1941年静岡県熱海市生まれ。小学校でピアノを始めて、高校時代に独学でジャズを学んだという。

慶応大学在学中にジャズピアニストとしての活動開始。作曲家としても、CM音楽の他「犬神家の一族」「人間の証明」などの映画音楽も手がけた。

1977年にはアニメ「ルパン三世」の主題歌「ルパン三世のテーマ」を作曲。多くの名曲を世に出してきた。

以下、所属事務所の発表

弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が

2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました

享年84歳でした

生前は格別のご厚情を賜り 厚く御礼申し上げますとともに

ここに謹んでご報告申し上げます

直前まで普段と変わらず過ごしており

就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました

1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来

アニメ「ルパン三世」の音楽をはじめ 数多くの作品を世に送り出し

長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました

その功績と音楽は 今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております

なお 葬儀 告別式につきましては ご遺族のご意向により近親者のみで既に執り行われました

後日 お別れの会等を執り行う予定ですので 改めてご案内申し上げます

また 5月30日に予定しております

Billboard Live TOKYOでのプロデュースライブ

「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演につきましては

故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします

これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております



2026年5月13日

株式会社オフィスオーガスタ