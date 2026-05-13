【「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」第2弾】 7月7日 発売予定 価格：オープン

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サッポロビールは、ヱビスビールのデザイン缶「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」第2弾を7月7日より数量限定で発売する。350mL缶と500mL缶があり、価格はオープン。

第1弾は今年3月に発売。ヱビスビールの美人画ポスターを、「NANA」などで知られる漫画家・矢沢あい氏が現代にアップデートして描き下ろした。今回発売される第2弾は「夏の宵の華やぎ」や「夏の涼やかなひととき」をデザインテーマとし、提灯のあかりを添え、浴衣姿で夏の風情を楽しむ「上質で華やかな瞬間」を繊細なタッチで描き下ろしたデザインとなっている。

また、商品の発売にあわせて「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」と、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶が当たるXのフォロー＆リポストキャンペーン」を実施。

さらに、7月に矢沢あい氏コラボレーションイベントを東京「YEBISU BREWERY TOKYO」と名古屋で開催。詳細は6月中頃に発表を予定している。

キャンペーン概要

ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン

1.キャンペーン名称 ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャン

ペーン

2.対象商品

ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 350ml 6 缶パック

ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 500ml 6 缶パック

3.キャンペーン概要

「当たり」が出たら、矢沢あい描き下ろしグッズを合計 4,000 名

様にプレゼントいたします。

4.応募方法

ご購入いただいた対象商品の 6 缶パックの内面に「当たり」が出たら、6 缶

パックスリーブに印刷されている当選ハガキにて応募。

5.応募期間 2026 年7月7日～9月30日 当日消印有効

6.賞品

A 賞「矢沢あい描き下ろしイラスト入り リーデルグラス<オヴァチュア>ビ

アー(2 個入り)」500 名様

B 賞「オリジナル デザイン缶(矢沢あい描き下ろしデザイン缶 350ml・500ml

各 3 本)オリジナル BOX 入り」3,500 名様

A 賞

B賞

7.応募資格 日本国内にお住まいの満 20 歳以上の方

8.賞品お届け

2026 年 10 月下旬頃のお届け予定

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。

※賞品のお届け先は、日本国内のみとさせていただきます。

※お客様の住所・転居先が不明などで賞品がお届けできない場合は、当選を

無効とさせていただきます。

※応募の受付、当選確認に関するお問い合わせ、および応募後の住所等の変

更はお受けできません。

※当選賞品の交換、換金、返品はできませんので予めご了承ください

9.問い合わせ先

日本郵便株式会社 鉾田郵便局 郵便私書箱第６号

「矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」事務局

・電話番号：0120-262-565(フリーダイヤル)

・事務局開設期間：2026 年 7 月 3 日～11 月 30 日まで

・受付時間:10:00～17:00(但し、土・日・祝日を除く)

ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 フォロー＆リポストキャンペーン

1.キャンペーン名称 「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 フォロー＆リポストキャンペーン」

2.キャンペーン概要

サッポロビール X 公式アカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストして応募すると抽選で 100 名様に「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」350ml×24 本が当たります。

3.応募期間 2026年 7月7日7月13日

4.問い合わせ先

・電話番号：0120-262-565 (フリーダイヤル)

・事務局開設期間：2026 年7月3日～11月30日まで

・受付時間：10:00～17:00(但し、土・日・祝日を除く)

(C)矢沢漫画制作所／集英社