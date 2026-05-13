矢沢あい氏とヱビスのコラボ缶第2弾が7月7日発売！「夏の宵の華やぎ」「夏の涼やかなひととき」がデザインテーマ
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サッポロビールは、ヱビスビールのデザイン缶「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」第2弾を7月7日より数量限定で発売する。350mL缶と500mL缶があり、価格はオープン。
第1弾は今年3月に発売。ヱビスビールの美人画ポスターを、「NANA」などで知られる漫画家・矢沢あい氏が現代にアップデートして描き下ろした。今回発売される第2弾は「夏の宵の華やぎ」や「夏の涼やかなひととき」をデザインテーマとし、提灯のあかりを添え、浴衣姿で夏の風情を楽しむ「上質で華やかな瞬間」を繊細なタッチで描き下ろしたデザインとなっている。
また、商品の発売にあわせて「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」と、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶が当たるXのフォロー＆リポストキャンペーン」を実施。
さらに、7月に矢沢あい氏コラボレーションイベントを東京「YEBISU BREWERY TOKYO」と名古屋で開催。詳細は6月中頃に発表を予定している。
キャンペーン概要
ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン
1.キャンペーン名称 ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャン
ペーン
2.対象商品
ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 350ml 6 缶パック
ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 500ml 6 缶パック
3.キャンペーン概要
「当たり」が出たら、矢沢あい描き下ろしグッズを合計 4,000 名
様にプレゼントいたします。
4.応募方法
ご購入いただいた対象商品の 6 缶パックの内面に「当たり」が出たら、6 缶
パックスリーブに印刷されている当選ハガキにて応募。
5.応募期間 2026 年7月7日～9月30日 当日消印有効
6.賞品
A 賞「矢沢あい描き下ろしイラスト入り リーデルグラス<オヴァチュア>ビ
アー(2 個入り)」500 名様
B 賞「オリジナル デザイン缶(矢沢あい描き下ろしデザイン缶 350ml・500ml
各 3 本)オリジナル BOX 入り」3,500 名様
A 賞
B賞
7.応募資格 日本国内にお住まいの満 20 歳以上の方
8.賞品お届け
2026 年 10 月下旬頃のお届け予定
※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。
※賞品のお届け先は、日本国内のみとさせていただきます。
※お客様の住所・転居先が不明などで賞品がお届けできない場合は、当選を
無効とさせていただきます。
※応募の受付、当選確認に関するお問い合わせ、および応募後の住所等の変
更はお受けできません。
※当選賞品の交換、換金、返品はできませんので予めご了承ください
9.問い合わせ先
日本郵便株式会社 鉾田郵便局 郵便私書箱第６号
「矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」事務局
・電話番号：0120-262-565(フリーダイヤル)
・事務局開設期間：2026 年 7 月 3 日～11 月 30 日まで
・受付時間:10:00～17:00(但し、土・日・祝日を除く)
ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 フォロー＆リポストキャンペーン
1.キャンペーン名称 「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 フォロー＆リポストキャンペーン」
2.キャンペーン概要
サッポロビール X 公式アカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストして応募すると抽選で 100 名様に「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」350ml×24 本が当たります。
3.応募期間 2026年 7月7日7月13日
4.問い合わせ先
・電話番号：0120-262-565 (フリーダイヤル)
・事務局開設期間：2026 年7月3日～11月30日まで
・受付時間：10:00～17:00(但し、土・日・祝日を除く)
(C)矢沢漫画制作所／集英社