仙台89ERSがトゥーレの契約満了を発表…快進撃を支えたビッグマン「成功を心から願っています」

5月13日、仙台89ERSは、ブーバカー・トゥーレが2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。同選手は同日付で自由交渉選手リストに登録される。

セネガル出身で30歳のトゥーレは、213センチ109キロのセンター。ヨーロッパや中国のクラブでキャリアを重ね、昨夏に仙台へ加入した。来日1年目だった今シーズンは、B1リーグ戦58試合に出場し、1試合平均22分06秒のプレータイムで8.3得点、チーム最多の9.0リバウンド、1.1アシストをマーク。インサイドを支える活躍を見せ、チームの快進撃に貢献していた。

今回の発表に際し、トゥーレは「仙台89ERSのクラブ、チームメイト、コーチ、スタッフ、そしてファンのみなさま、在籍期間中の温かいご支援に心から感謝申し上げます。仙台で得られた経験と築き上げた多くの関係性に深く感謝しています。クラブのこれからの成功を心から願っています」と、クラブを通じてコメントした。

仙台は今オフに入り、渡辺翔太と船生誠也の契約継続を発表しているが、契約満了の発表はトゥーレが初となる。クラブ史上最多となるB1レギュラーシーズン35勝を挙げたチームも、来シーズンへ向けた編成が動き出した。





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