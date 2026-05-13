セコムが急反騰、１０００億円規模の自社株買い発表で投資マネー引き寄せる

セコム<9735.T>が３日ぶりに急反発、前場取引時間中に前日比約１３％高で６３００円台まで駆け上がる場面があった。売り上げ規模は１兆円台を優に上回り、警備業界では国内で群を抜く存在。主力のセキュリティー分野はシステム警備の値上げ浸透などにより、トップライン、利益ともに着実な成長トレンドを継続している。



１２日取引終了後に発表した２６年３月期の決算は営業利益が前の期比１１％増の１６０３億３３００万円と過去最高を更新した。また、２７年３月期も前期比３％増の１６５５億円予想とピーク利益更新基調が続く見通しだ。株主還元政策にも積極的に取り組んでおり、今期の年間配当は前期実績から２０円増配となる１２０円とする計画。更に、１０００億円を上限とする過去最大の自社株買いを実施することも併せて発表しており、これがポジティブサプライズとなり投資マネーを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS