13日13時現在の日経平均株価は前日比373.80円（0.60％）高の6万3116.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1073、値下がりは454、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を59.84円押し上げている。次いでダイキン <6367>が53.64円、フジクラ <5803>が42.64円、オリンパス <7733>が39.35円、セコム <9735>が38.62円と続く。



マイナス寄与度は174.99円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が78.44円、レーザーテク <6920>が23.2円、ファナック <6954>が21.96円、塩野義 <4507>が19.76円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、保険、精密機器と続く。値下がり上位には金属製品、建設、電気・ガスが並んでいる。



※13時0分7秒時点



株探ニュース