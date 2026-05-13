ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に52打席ぶりの7号ソロを放った。

■思わず天を仰ぐ仕草も……

メジャー9年目を迎えた大谷は今季、5月に入って極度の打撃不振に陥った。前日まで月間打率.111でアーチなし、好投を続ける投球とは対照的に苦戦が続いていた。

大谷はこの試合、初回の第1打席に右前打で出塁。そして1－1の同点で迎えた3回裏の第2打席、相手先発エイドリアン・ハウザー投手の4球目外角いっぱいのシンカーを逆方向へ弾き返すと、角度23度、速度105.9マイル（約170.4キロ）で舞い上がった打球は、左中間スタンド前列へ飛び込む飛距離398フィート（約121.3メートル）の7号アーチとなった。

大谷の本塁打は、4月26日（同27日）のカブス戦以来。実に52打席ぶりの一発。ベースを一周した大谷は、思わず両手を挙げて天を仰ぐような仕草も見せた。ベンチでは、大喜びで迎えた同僚たちの前で「ボールをくれよ」とジェスチャーをして笑わせる一幕も。長いトンネルをようやく抜けて飛び出した待望の一発、ジョークとは思えぬほど大谷の表情は安堵に満ちていた。



