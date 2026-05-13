アニメ「ルパン三世」やNHK番組「小さな旅」の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが4日午前6時8分、老衰のため東京都の自宅で死去した。84歳。静岡県出身。

葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れの会などを執り行う予定。喪主は姉栗田和子（くりた・かずこ）さん。

大学在学中からジャズピアニストとして活動し、作曲家に。1977年から「ルパン三世」シリーズの音楽を手がけた。エンディング曲の「ルパン三世 愛のテーマ」や劇場版「カリオストロの城」の主題歌「炎のたからもの」も担当した。ほかに映画「犬神家の一族」「人間の証明」やCM、テレビで多数の楽曲を制作した。

所属事務所によると、5月30日に予定している、Billboard Live TOKYOでのプロデュースライブ「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演は、予定通り開催するとしている。

以下、所属事務所のリリース全文。

弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が

2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました

享年84歳でした

生前は格別のご厚情を賜り 厚く御礼申し上げますとともに

ここに謹んでご報告申し上げます

直前まで普段と変わらず過ごしており

就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました

1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来

アニメ「ルパン三世」の音楽をはじめ 数多くの作品を世に送り出し

長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました

その功績と音楽は 今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております

なお 葬儀 告別式につきましては ご遺族のご意向により近親者のみで既に執り行われました

後日 お別れの会等を執り行う予定ですので 改めてご案内申し上げます

また 5月30日に予定しております

Billboard Live TOKYOでのプロデュースライブ

「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演につきましては

故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします

これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております

2026年5月13日

株式会社オフィスオーガスタ