外反母趾の痛みに耐えながら吉本新喜劇の舞台に…山田花子の告白に反響「あのギャグの背景にそんなことが」
12日に放送された日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)で「外反母趾」が取り上げられ、SNSでは「山田花子も外反母趾なんだ!」「外反母趾って遺伝も関係あるの!?」などと話題になっている。
山田花子
夏に向けて素足を見せる機会が増える今。多くの人を悩ませているのが「外反母趾」。足の親指が曲がり、激しい痛みを引き起こす。4人に1人がなっているといわれ、足の甲が覆われて固定されている靴、つま先の余裕が約5mm〜1cm、かかと・つま先の高低差約5mm〜1cmの靴を選ぶことが良いとの情報が放送された。
これにX(Twitter)では、「昔からどうして外反母趾になるか不思議だった」「外反母趾のコーナー、助かる!」「外反母趾って、骨格遺伝で起こりやすいんだ」「細い靴を履くからだけじゃないんだ」など次々に反響が寄せられた。
実際に外反母趾を患っている山田花子も出演し、吉本新喜劇の出演中も痛みに耐えていたことを明かし、「あのギャグの背景にそんなことが」「山田花子さんも苦労していたのか」「親近感が湧いた」などのコメントも上がっていた。
この放送は、TVerで見逃し配信されている。
【編集部MEMO】
山田花子は、1975年3月10日生まれ、大阪府堺市出身。吉本新喜劇を中心に活動をスタートし、独特の間合いと愛されるキャラクターで人気を集め、1997年には第26回上方お笑い大賞話題賞を受賞。バラエティ番組だけでなく、NHK連続テレビ小説『まんてん』などドラマや映画にも出演し、幅広く活躍してきた。
山田花子
夏に向けて素足を見せる機会が増える今。多くの人を悩ませているのが「外反母趾」。足の親指が曲がり、激しい痛みを引き起こす。4人に1人がなっているといわれ、足の甲が覆われて固定されている靴、つま先の余裕が約5mm〜1cm、かかと・つま先の高低差約5mm〜1cmの靴を選ぶことが良いとの情報が放送された。
実際に外反母趾を患っている山田花子も出演し、吉本新喜劇の出演中も痛みに耐えていたことを明かし、「あのギャグの背景にそんなことが」「山田花子さんも苦労していたのか」「親近感が湧いた」などのコメントも上がっていた。
この放送は、TVerで見逃し配信されている。
【編集部MEMO】
山田花子は、1975年3月10日生まれ、大阪府堺市出身。吉本新喜劇を中心に活動をスタートし、独特の間合いと愛されるキャラクターで人気を集め、1997年には第26回上方お笑い大賞話題賞を受賞。バラエティ番組だけでなく、NHK連続テレビ小説『まんてん』などドラマや映画にも出演し、幅広く活躍してきた。