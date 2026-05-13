コミュニケーション能力が高い友人の会話術の投稿が話題を集め、SNSで反響を呼んでいる。

【映像】話題をばら撒く会話テクニックとは

投稿したのは、憂さん（@xynoa__）。コミュニケーション能力が高い友人から聞いた会話術を、Xに投稿した。投稿主が友人から聞いた会話術は、会話する相手が興味をしめすまで様々な話題をばら撒くというもの。投稿主はこれを聞いて、納得したそうだ。

投稿を見た人からは「めっちゃ目からうろこです！」「ばらまけるほどの教養と知識があるのがすごい」「コミュ力低い人って、自分の好きな話題だけ投げてる」「できる営業も同じ。相手の目の色が変わった瞬間に深掘り」「そんなことしながら会話してるなんて頭良すぎ！」などの声が寄せられ、投稿には13万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は5月12日14時のデータ）。

相手が食いつく“話題の種まき”術とは

ニュース番組『わたしとニュース』は、憂さんを取材。「友人のこの話を聞いてから、相手の興味を探るためにいくつか話題を出して、反応を見ることを以前より意識するようになりました。寄せられた反応の中では、“コミュ力はセンスではなく技術”という意見には、特に共感しました」とコメント。

投稿の反響については、「多くの方が共感してくださり、コミュニケーションに悩んでいる人が多いと改めて感じました！」と話している。（『わたしとニュース』より）