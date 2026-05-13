アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日、老衰のため都内の自宅で死去した。13日、所属事務所が公式サイトで発表した。84歳だった。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は姉栗田和子（くりた・かずこ）さん。

サイトでは「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が 2026年5月4日老衰のため永眠いたしました。享年84歳でした」と発表した。「生前は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます」と伝えた。「直前まで普段と変わらず過ごしており、就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と明かした。

「1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来、アニメ『ルパン三世』の音楽をはじめ数多くの作品を世に送り出し

長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました

その功績と音楽は今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております」と記された。

「なお葬儀告別式につきましてはご遺族のご意向により近親者のみで既に執り行われました」と報告。「後日お別れの会等を執り行う予定ですので改めてご案内申し上げます」とした。

「また5月30日に予定しております、Billboard Live TOKYOでのプロデュースライブ『Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO』公演につきましては、故人が生前より準備を整えておりましたため予定通り開催いたします」と伝えた。「これからも多くの方々の心に大野雄二の音楽が残り続けることを願っております」とつづられた。

77年から「ルパン三世」シリーズの音楽を手がけ、エンディング曲「ルパン三世 愛のテーマ」や映画「カリオストロの城」の主題歌「炎のたからもの」など担当した。映画「犬神家の一族」「人間の証明」やCM、テレビなどでも多数の音楽を世に送り出した。