本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に53打席ぶりの本塁打となる7号ソロを放った。ただ、復活の一発から約20分後の出来事に、ファンは肩を落とした。

初回の第1打席に右前打を放った大谷。3回の第2打席でカウント2-1から強振し、左中間スタンドに叩き込んだ。

実に12試合、53打席ぶりとなる一発。日本中が待ち望んだ勝ち越し7号だったが、この約20分後にショッキングな光景が広がった。

先発登板の山本由伸が5回、2死から8番・ベーダーに同点弾を浴びると、続く9番・ハースにも2打席連発となる勝ち越し本塁打を許した。

まさかの展開で、中継を観戦していたX上の日本人ファンにも衝撃が走る。「今日の山本由伸投手、何かおかしい」「ぎゃああああ」「8番9番に連続ソロ？ 9番には2打席連続？ こりゃいかん」「山本由伸 ツーアウトから2人に連続でホームラン打たれてもた」「8番9番に3発打たれるのは…」「由伸さん、マジかー」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）