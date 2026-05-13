本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発。第2打席で53打席ぶりとなる7号ソロを放った。本塁打の瞬間、地元局は大盛り上がりとなった。

12試合ぶりの一発だった。ジャイアンツ先発ハウザーのシンカーを捉えると、打球速度105.9マイル（約170キロ）の当たりは左中間へグングンと伸び、スタンドに吸い込まれた。

この瞬間、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」では米国の人気ラッパー・アイス・キューブが登場。放送席でトークを繰り広げているところで大谷が久々の一発を放ち、人気ラッパーも大喜びだった。

実況のジョー・デービス氏は、「オオタニのバットから快音！ 打球はフェンスへ、そしてスタンドへ！ 出ました！ アイス・キューブを放送席に呼ぶだけで、オオタニが打ってくれました！ 単純なことですね！」と大興奮。アイス・キューブも、「最高だね。これ以上ない脚本だよ」と話した。

さらに、「このまま実況を続けますが、リプレイが出たらあなたに解説してもらいますよ。投球とスイングの解説をお願いしますね」とデービス氏。アイス・キューブは、「彼（大谷）はしっかりと狙いを定めて…ど真ん中の絶好球、彼の最も得意なコースに来た球を完璧に引っぱたいて…スタンドに叩き込んだ！ さすがだね。今ドジャースファンでいることほど最高なことはないよ！」と“解説”した。

解説のオーレル・ハーシュハイザー氏が「ラップで解説してくれるのかと思いましたよ…でも、素晴らしい解説でした！」と言えば、アイス・キューブは「いやいや、見事なライム（韻）を刻むには俺のビートが必要だからね。でも、本当に素晴らしかったよ」と話していた。



（THE ANSWER編集部）