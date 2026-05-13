吉本新喜劇に所属する俳優の西川忠志が12日、自身のインスタグラムを更新。舞台の合間に休息する姿を披露した。



【写真】腕が太っ！トレーニングの効果がうかがえます

「初日」と書き出し、「いやー ５月ですが既に夏日で街は半袖での方も沢山いらっしゃいますね そういう僕もですが」と投稿。



「そんな本日！なんばグランド花月・吉本新喜劇公演 酒井藍座長週の初日３回公演でした‼」と記し、「初日よりご来場いただきましたお客様 ご観劇ありがとうございました」と感謝した。



続けて「合間はスタバでリラックスタイム 今日はアメリカーノで gymにも行きました」とつづり、コーヒーカップが置かれたテーブルにTシャツ姿で腕を乗せた写真を掲載。西川は約2年前から筋トレを続けており、両腕は丸太のようだ。



「それでは明日からも皆様方のご来場を心より お待ち申し上げております 感謝 西川忠志」と締めくくった西川に、フォロワーからは「鍛えた身体が凄いですね」「思わず３度見しました」「腕太いっす！」などの声が寄せられていた。



西川は1968年4月20日生まれ、大阪府出身。玉川大学在学中の87年にアクターズエージェンシーから俳優デビュー。2009年に吉本新喜劇に入団。新喜劇だけでなくドラマなど幅広く活躍中。父はタレントの西川きよし、母は元吉本新喜劇女優の西川ヘレン。弟は元俳優の弘志(現・傑志)さん、妹はタレントの西川かの子。



（よろず～ニュース編集部）