セ、パ両リーグは１３日、３・４月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、パ・リーグの投手部門では、西武・平良海馬投手（２６）が受賞した。右腕は同賞初受賞となった。

３・４月は５試合に登板して２勝０敗、防御率０・４９の成績。今季初登板となった３月２９日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）では、ロッテ打線を散発５安打に抑え、自身プロ初完投を自身初完封勝利で飾った。

会見に臨んだ平良は、「取ったことがないのでうれしかった」と笑顔を見せた。前年２５年はチームの守護神として３１セーブを挙げ、最多セーブに輝いた。前年に最多セーブを受賞した投手が翌年先発に転向し、シーズン開幕直後の３・４月度に同賞を受賞するのは史上初で、「そこまで意識はなかったんですけど、１試合１試合自分のパフォーマンスをしっかり出せるようにという形でやってきました」と胸を張った。

現在の直球の最速は１６０キロ。今後へ向け「せっかくなのでやっぱり世界最速というのを目指して練習していますし、そのためにどうしていこうかというのは常に考えている」と力を込めた。