体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねたＮＨＫ杯（１４〜１７日、東京体育館）に向けた会見が５月１３日、大会会場で行われ、４月の全日本個人総合選手権で５位だった杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、フィギュア坂本花織さんの結婚発表について聞かれると「え、そうなんですか？ 知らなかったぁ。おめでとうございます。すごい、うれしいです。こっちも幸せな気持ち」と大喜びだった。

坂本とは数年前に知り合い親交を深めてきており、「ご飯行ったりします」と話す。今大会の女子は、全日本の得点の半分を持ち越して行われるため、３・６７だったトップ西山実沙（なんばク）との差はわずかになる。逆転でのアジア、世界選手権代表入りへ、友の結婚を刺激にし、昨年１０年ぶりに制したゲンのいい大会で存在感を見せつける。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。