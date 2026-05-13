投資にハマる水谷隼、株価チェックの銘柄発表「帰ってきて速攻」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が13日、自身のXを更新し、マクドナルドのメニューを食べながら株価チェックしたことを報告した。
【画像】気になる！株価チェックした銘柄＆ケタ違いの含み損出した水谷隼の保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「ロンドンで何回もハンバーガー食べてきたのに、帰ってきて速攻マック」と写真を投稿。マクドナルドを満喫している様子で、マクドナルドの株価をチェックしたスクショを公開している。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！株価チェックした銘柄＆ケタ違いの含み損出した水谷隼の保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「ロンドンで何回もハンバーガー食べてきたのに、帰ってきて速攻マック」と写真を投稿。マクドナルドを満喫している様子で、マクドナルドの株価をチェックしたスクショを公開している。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。