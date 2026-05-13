タレント若槻千夏（41）が12日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」に出演。バラエティー番組における本当の女性“裏ボス”タレントの実名をあげた。

この日、同番組では陰で仕切るタイプを意味する「裏ボス」についてのトークを展開。その中で、バラエティー番組で裏ボスなのかどうか聞かれた若槻は「全然」と否定。「“この人裏ボスですよ”って言われているだけだよ。雇われ社長と一緒だよ。なんにもない。“裏ボス感”があるキャラなだけで、全然、裏ボスなことない。本当の裏ボスは出てこないもん」と力説した。

若槻が思う「裏ボス」は誰なのかと質問されると、若槻は「番組で言うと、大久保（佳代子）さんとかはやっぱ“裏ボス”でしょ。なんか、ボソッと大久保さんが言ったことが“そうだなあ”と思って、私がみんなに声を大きくして広める…みたいな。（番組でのトークの方向などを）決めてるのは大久保さんだと思う。舵を切ってる、じゃないけど…。私は自分からかき回すのは苦手だから。リーダーが言ったらそれを伝えるだけ。ボスじゃないです」とタレント大久保佳代子（55）の名を挙げて、説明した。