「ロケット型が正解！」「使い分けできてクオリティが上がる！」メイクグッズ

ダイソーのロケット型メイクチップが想像以上に優秀でした！5つのチップが1本に連結されたロケット鉛筆のような構造で、アイシャドウのベースから締め色までこれ1本で完結。色が混ざらず、キャップもできるので衛生的。ポーチも汚れにくいのが嬉しいポイントです。チップはもっちりしていて粉含みも抜群です。詳しくチェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：ロケット型メイクチップ（太いタイプ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480777320

メイクのクオリティが上がる！ロケット型メイクツールがスゴイ

ダイソーのメイク用品売り場で見つけた『ロケット型メイクチップ（太いタイプ）』。なんと5つのチップが1本に収まり、まるでロケット鉛筆のようにチップを連結できるんです。

さらに、使っていないチップ部分がそのままキャップ代わりになるため衛生的。ポーチの中で粉が散らばる心配がありません。

メイクポーチの中が汚れやすいという悩みから解放されるのは、地味に嬉しいポイントです。

ベースカラーから締め色まで！ダイソーの『ロケット型メイクチップ（太いタイプ）』

チップはもっちりとした質感で、肌あたりが優しいのに、アイシャドウの粉をしっかり含んで均一にのせてくれます。プチプラとは思えないほど、仕上がりにムラが出にくい印象です。

これ1本でアイシャドウのベースカラーから締め色まで使い分けることができるので、色を混ぜてしまう心配がないのが◎キレイなグラデーションを作れるので、いつものメイクもアップデートできます。

また、5つすべてをつなげてペンのように使うのはもちろん、必要な分だけ取り外して持ち歩くことも可能。

例えば旅行やお泊まりのときには、よく使う2〜3色分だけチップを持っていくといった使い方もできます。かなり実用的な上にポーチもスッキリするので、1本持っておいて損はないアイテムです。

今回はダイソーの『ロケット型メイクチップ（太いタイプ）』をご紹介しました。

メイク道具って結局かさばる…という悩みを解決してくれるアイデアグッズ。ミニマルにコスメを持ち歩きたい方にもピッタリな商品です。

また、多色パレットでもこのチップ1本で使いこなせるので、利便性も抜群。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。