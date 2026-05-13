えっ…これ100均に売ってるん！？水に濡れても破れないって凄い！驚くほどタフな優秀文具

ダイソーでちょっと珍しい商品を発見。水に濡れても破れない、とてもタフな単語帳です！お風呂タイムに勉強できたらいいなと思って購入してみたのですが、想像以上に優秀で驚き…！金具を一切使用しておらず、錆びに強いのも嬉しいポイントです。お高いのでは…？と思いきや、なんと100円でコスパも抜群ですよ！

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商品情報

商品名：耐水単語帳（NCS、ピンクパープル＆エンパイアブルー、60枚）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480971568

お風呂タイムのちょこっと勉強に便利！水に強い単語帳をダイソーで発見

ダイソーでちょっと珍しい商品を発見しました！今回は『耐水単語帳（NCS、ピンクパープル＆エンパイアブルー、60枚）』をご紹介します。

こちらは水に強い素材を使用した単語帳。価格は110円（税込）で、筆者が訪れた店舗では文具売り場に陳列されていました。

お風呂に浸かっている時間を利用して軽く資格の勉強ができたらいいなと思っていたので、試しに購入してみました！

素材は紙ではなくポリプロピレン、ポリエチレン素材が使用されているため、水に濡れても破れないのが特徴。表紙もクリアファイルのような質感でタフです。

入浴時はもちろん、ドリンクを飲んだ際などに手元が濡れてうっかり単語帳に触れてしまったというときにも安心です。アウトドアや災害時用のメモ帳としても◎

綴じ具のリングもプラスチック製です。金属パーツがないため、錆の心配がありません。

水に強いだけでなく破れずタフ！長期間使い続けられる◎

お風呂で湯船に浸かりながら使っても、水滴を弾いてふやけることがありません。表面に水を垂らしても染み込むことなく弾いて、傾けたら流れていきました。

水性ペンはインクを弾いてしまい、書くことができません。また、パッケージの記載通り、油性インクのペンであっても、種類によっては文字が消えたり滲んだりする可能性があります。

お風呂などの水回りで使用する前に、まずは端の方で試し書きをして、インクが定着するか確認するのが安心です。

強度はどんなものなのか試してみましたが、引っ張っても紙のようにピリッと破れずとても丈夫です。

無理に力を入れても伸びるだけでちぎれないほどタフなので、バッグやポケットの中で揉まれてもボロボロにならず、長期間使い続けられます。

今回は、ダイソーの『耐水単語帳（NCS、ピンクパープル＆エンパイアブルー、60枚）』をご紹介しました。

なかなか入手しにくいアイテムを身近なダイソーで手に入れられるのは嬉しい限り！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。