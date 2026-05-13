堀ちえみ、渡辺めぐみらとの食事会を報告「この日を楽しみにしておりました」

タレントの堀ちえみが12日に自身のアメブロを更新。タレントの渡辺めぐみや女優の辻沢杏子ら友人夫妻との食事会を楽しんだことを報告した。

この日、堀は「今夜はお友だちご夫妻、6人で食事」と切り出し「このメンバーでは今年初めての再会です！この日を楽しみにしておりました」と、友人夫妻らとの食事会を報告。メンバーは「萩原さんと辻沢杏子さんご夫妻、ホッシーと渡辺めぐみさんご夫妻、そして私夫婦」と明かした。

続けて「美味しいお料理と、楽しい会話。本日も爆笑」とフカヒレの姿煮など豪華な料理の写真を公開。「辻沢杏子さんご夫妻のトークは、今年も夫婦漫才 すごいわぁ」と食事会の様子を伝えた。

また、メンバーとの関係について「元々萩原さんと主人がお仕事で知り合いであり、めぐちゃんと私が同期。めぐちゃんと杏子さんも知り合いであり、その旦那様が萩原さんで…」と説明し「まぁるくご縁が繋がりました」とコメントした。

さらに、その後に更新したブログでは「6人で今回の食事会の記念写真！」と集合写真を公開。「今回も萩原さんにご馳走になってしまいました。本当にいつもありがとうございます」と感謝を述べ「次は秋の萩原さんのお誕生日の頃に、卒寿のお祝いをさせていただけましたなら、大変光栄に思います」とつづり、ブログを締めくくった。