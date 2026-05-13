フィギュアスケートの坂本花織選手が共に戦い、同時期に現役引退となったりくりゅうペアについて語りました。

13日坂本選手の現役引退会見が行われ、21年におよぶ競技人生に幕を下ろしました。時を同じくミラノ・コルティナ五輪で団体で共に戦い銀メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手も今シーズンで現役引退を発表し、4月28日に会見を行っていました。

坂本選手とりくりゅうは競技以外でも仲が良く、りくりゅうの拠点であるカナダに坂本選手が遊びに行き、3人で仲良くMLB・ブルージェイズの試合を観戦。ミラノ・コルティナ五輪では取材陣に対応する際にも坂本選手と三浦選手が仲良く手をつないだり、木原選手からのいじりに坂本選手がツッコむなど普段の様子が垣間見えました。

坂本選手はりくりゅうの引退について「引退することは割と前から聞いてはいた。いつニュースに出るかは知らなかったけど今シーズンでというのはずっと2人と話していて『ラスト一緒に頑張ろう』と話していた。私の個人戦フリー終わって集まった時も『やっと終わった』と言っていたので、すごく晴れ晴れとした顔で悔いなくという感じだったので2人らしいな」とコメント。

会見もテレビで見たそうで「2人らしいな。龍一くん泣いてるのを見て笑ってしまって、お疲れ様という気持ち」と笑顔になりました。