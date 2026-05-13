２０２４年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーの息子とのやりとりが反響を呼んでいる。

福田アナは１３日までに自身のインスタグラムを更新。「今朝の話。『ママが明日しんじゃったら悲しいから、思い出の写真撮ろう』って言われて撮った写真。」と書き出し、息子とのツーショットを投稿。「普段、『だいきらい！』と言われたときに、『もしママが明日いなくなっちゃったら、絶対に“言わなきゃよかった”って思うから、“だいきらい”じゃなくて、何が嫌だったのか教えてくれる？』と返すようにしていて。でも今日ふと、“ママがいなくなるかもしれない”という怖さを、必要以上に植え付けてしまっていたのかな…と少し反省しました。」と息子とのやり取りを明かした。「子育てって、本当に毎日が試行錯誤。浮腫んでるし、メイク途中だし、全然盛れてないんだけど、今日の自戒として載せておきます。笑 日々反省、日々成長。そう信じたい。」と日々の思いをつづった。

この投稿には「良い話」「なんていい子なんだ」「かわい〜い！」などのコメントが寄せられている。

福田アナは２５年１１月７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲスト出演。元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一と交際していることを明かした。「１０年来の友人」と明かし、「かなり私が疲弊していた時に支えになってくれて…友達から今の形に変わった」と赤裸々に告白。同棲中だという。