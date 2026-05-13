俳優の内山理名が１２日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、夫の俳優・吉田栄作からのプロポーズについて明かした。内山は２１年１１月２１日に吉田と結婚。昨年９月に第１子が誕生している。

藤本美貴と横澤夏子はプロポーズに興味津々。内山は「多分、向こうはちゃんと（プロポーズをすると）決めていてくれたが、家でご飯を食べていて私は酔っちゃったみたいで寝ちゃって」と振り返った。

どうやら吉田は内田を「外に連れ出してどっかで…っていう（計画）。私も気付いていなくて、彼はどうやって連れ出そうかと思っていたみたいで、一緒にアイスを買いに行こうと。アイスを買った帰りに公園でプロポーズされました」と嬉しそうに振り返った。

だが実はちょっとしたトラブルが。プロポーズをした場所の近くに「（吉田が）携帯を置いていたんです、遠くに。動画を撮っていたが倒れてしまって。その動画は声だけ。その声も遠くてモゾモゾって」と隙のなさそうな吉田のドジな一面も明かしていた。

また、吉田は番組アンケートで、育児で怒られたことは？という質問に「ぐずったタイミングでミルクをあげていたら『今はミルクのタイミングじゃない』、寝かしつけていたら『今は寝かせるタイミングじゃない』と言われるなどたくさんあります」と回答。ミキティも「面白い。こっちも情緒不安定だから。産後はね」と笑っていた。