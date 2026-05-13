MBSアナウンサー、系列で2部門最優秀賞 「スポーツ実況部門」ラジオ＆テレビで受賞 中野広大アナは「ラジオ・フリートーク部門」
毎日放送（MBS）は13日、JRN・JNN系列の優れたアナウンサーに贈られる「第51回JRN・JNNアノンシスト賞」で3人のアナウンサーが優秀賞を受賞したと発表した。
【画像】「JRN・JNNアノンシスト賞」を受賞した大村浩士アナウンサー
「ラジオ・スポーツ実況部門 優秀賞」では、2025年10月2日放送の『MBSベースボールパーク 阪神vsヤクルト25回戦（シーズン最終戦）』を担当した井上雅雄アナウンサー、「テレビ・スポーツ実況部門 優秀賞」では、26年3月23日の「センバツLIVE！第98回選抜高校野球1回戦『三重vs佐野日大』」（配信）を担当した大村浩士アナウンサー、そして、「ラジオ・フリートーク部門 優秀賞」では、26年1月26日放送『コトノハ・言いにくい言葉で架空実況』を担当した中野広大アナウンサー。
なお、3人は6月25日にTBSで開催される授賞式で表彰を受ける。
【コメント】
■井上雅雄アナウンサー
シーズン最終戦に佐藤選手の40号・100打点を実況する事ができて大変うれしく思います。実況担当の試合でどんな出来事があるか分からないのがスポーツ中継の難しさでありおもしろさです。阪神生え抜き選手の最高の瞬間に立ち会えて感無量です。
■大村浩士アナウンサー
解説者、制作、技術スタッフのみなさんとともに素晴らしい野球中継ができたことをうれしく思います。入社当初に切望していた、野球実況がしたい！中でも高校野球！そのやりたかった仕事でこのような賞をいただけて喜びでいっぱいです。今後も、野球を含めたスポーツのおもしろさを届けられる中継を目指していきます。
■中野広大アナウンサー
競馬の架空実況での経験を「言いにくい言葉を楽しむ形」に活かすことが出来て、大変嬉しく思います。このような賞を励みに、これからもアナウンサーとしての技術を新しい形でお届けできるよう研鑽を積んでまいります。言いにくい言葉、引き続き募集中です！
【画像】「JRN・JNNアノンシスト賞」を受賞した大村浩士アナウンサー
「ラジオ・スポーツ実況部門 優秀賞」では、2025年10月2日放送の『MBSベースボールパーク 阪神vsヤクルト25回戦（シーズン最終戦）』を担当した井上雅雄アナウンサー、「テレビ・スポーツ実況部門 優秀賞」では、26年3月23日の「センバツLIVE！第98回選抜高校野球1回戦『三重vs佐野日大』」（配信）を担当した大村浩士アナウンサー、そして、「ラジオ・フリートーク部門 優秀賞」では、26年1月26日放送『コトノハ・言いにくい言葉で架空実況』を担当した中野広大アナウンサー。
【コメント】
■井上雅雄アナウンサー
シーズン最終戦に佐藤選手の40号・100打点を実況する事ができて大変うれしく思います。実況担当の試合でどんな出来事があるか分からないのがスポーツ中継の難しさでありおもしろさです。阪神生え抜き選手の最高の瞬間に立ち会えて感無量です。
■大村浩士アナウンサー
解説者、制作、技術スタッフのみなさんとともに素晴らしい野球中継ができたことをうれしく思います。入社当初に切望していた、野球実況がしたい！中でも高校野球！そのやりたかった仕事でこのような賞をいただけて喜びでいっぱいです。今後も、野球を含めたスポーツのおもしろさを届けられる中継を目指していきます。
■中野広大アナウンサー
競馬の架空実況での経験を「言いにくい言葉を楽しむ形」に活かすことが出来て、大変嬉しく思います。このような賞を励みに、これからもアナウンサーとしての技術を新しい形でお届けできるよう研鑽を積んでまいります。言いにくい言葉、引き続き募集中です！