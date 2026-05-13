43歳で初産の内山理名、今の悩みは“夜泣きの壁”　編み出した3段階の寝かしつけテクに「尊い！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

5月12日（火）の同番組には、内山理名がゲスト出演。内山は43歳で第1子を出産し、現在生後6カ月になる娘の寝かしつけテクニックを明かした。

【映像】夫・吉田栄作との間に生まれた長女＆内山理名の仲睦まじい2ショット

内山は2021年に13歳年上の吉田栄作と結婚し、2025年に第1子となる長女を出産。今回は「新米ママ内山理名 生後6カ月発表会」と題して、内山のドタバタな育児が明らかになった。

現在内山は娘の夜泣きに悩まされているそうで、収録の前日も夜11時、深夜1時、3時…と早朝まで1〜2時間おきに起こされ、横澤からは「全然今日寝てないで来てる」と驚かれる。そんな内山が編み出した独自の“3段階の寝かしつけ法”を紹介した。

寝かしつけテクニックその1は、「一定のリズムでトントン」。内山いわく「最初ゆっくりやっていたら寝なかった」ため、今ではゲームのコントローラーを連打するように、高速かつ優しく触れるのだそう。

これでも寝ない場合は、抱き上げて“高速トントン”するという内山。そして寝たと思ったら、テクニックその2は「手を握って近距離でストップ」。我が子の顔に自身の胸を密着させたまま、ゆっくりベッドに戻すのだそう。

このときに子どもの手を握ってあげ、「ママここにいるよ〜」と安心感を与えるのがポイント。それからそっと離れてみて、もし泣いてしまったら戻っての繰り返しだという。

この光景に藤本と横澤は自身の過去を重ねたようで、「あ〜そうだった、そうだった！」「わかる〜かわいい！尊い！」と微笑んだ。

また、それでも寝ない場合は、テクニックその3「抱っこしたまま一緒にねんね」するそうで、新米ママ・内山が明かした最終手段に藤本と横澤は「そうですよね〜」と納得していた。