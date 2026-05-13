元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。女性アナウンサーのイメージについてコメントする場面があった。

この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。MCの上田晋也、中川のほか、元テレビ東京の森香澄、元TBSの小島慶子、吉田明世、タレントの大久保佳代子、俳優の前田公輝でトークをくり広げた。

番組では、街で女子アナに対するイメージ調査を実施。すると「見た目が綺麗、華やか」「高学歴で頭が良さそう」「野球選手と恋愛、結婚」「あざとい」「ちやほやされる」「顔が売れたらフリーになってタレント化する」などのイメージが紹介された。

これには大久保も「アップデートできてないのかもしれないですね、一時の野球選手がうんぬんとか」と苦笑い。

中川は「私、すごく思ったのが。大谷（翔平）選手がご結婚された時に、Xとかで“女子アナじゃなくて本当に良かった”って書かれているのが散見されて。“そんな言い方されなくても”っていうのは見ながら思ってましたね」ともらした。