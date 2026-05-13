落語家の桂文珍（７７）が１３日、大阪市のなんばグランド花月で「吉例８８ 第四十四回桂文珍独演会」（８月８日、同所）の概要発表会見を行った。

春風亭小朝（７１）をゲストに迎え、文珍は桂米朝さんから教わった「帯久」をトリで演じる。大阪松竹座のさよなら公演でも上演された「星野屋」、新作落語「ナム２アル２（ナムナムアルアル）」の３席を予定。「ナム２−」は「フィジカルＡＩを使ったロボ坊主が雇われまして、お寺の住職を務めるという話」と、時事ネタを積極的に取り入れている。

時事ネタに関連し「今いちばんイジりがいがありそうな方は？」と問われた文珍は「トランプさんでしょうねぇ」と、米国のトランプ大統領と即答。「あの人…草津温泉に『湯もみ』ってお湯をかき回して、お湯をほぐす仕事をしてくれる人がいるけど、荒波を立てている感じ。能狂言をアレンジした『商社殺油地獄』というネタがあるんですけど…それが今、できないんですよね。中東の話なんで。ホルムズ海峡のこともあったりとして。トランプさん、どうしたことだろう。今の時間、寝とるやろなぁ」とぼやいた。

文珍は「関税のこともそうやけど…簡単に言うと、トランプやけど『ハート』がないというか」と落とし、記者団を笑わせていた。