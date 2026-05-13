【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

コトブキヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「創彩少女庭園」シリーズの製品を展示している。

同シリーズより、「アレンジウィッグ けもみみウィッグA」と「アレンジウィッグ けもみみウィッグB」の原型を初発表。Aは薬師寺久遠の前髪をベースとしたお狐様ウィッグ、Bは小石川エマの前髪をベースとした猫耳ウィッグとなっており、既存の創彩シリーズと組み合わせることもできる。

そのほかにもブースでは、「佐伯リツカ【学園祭メイドコスチューム】」や「アフタースクール 久遠の役者小物セット2」、「薬師寺 久遠【チャイナコスチューム】」などが展示されている。

【アレンジウィッグ けもみみウィッグA/アレンジウィッグ けもみみウィッグB】【佐伯リツカ【学園祭メイドコスチューム】】【アフタースクール 久遠の役者小物セット2】【薬師寺 久遠【チャイナコスチューム】】

(C) KOTOBUKIYA