除隊直後から圧倒的人気を証明！NCT・ジェヒョン、ソロツアー『Mono』韓国公演が全席完売を記録

NCTのジェヒョンが、軍白期を感じさせない圧倒的な人気を証明した。

5月13日、所属事務所SMエンターテインメントは「6月6日・7日の2日間、ソウル・蚕室室内体育館で開催される『JAEHYUN FAN-CON TOUR ‘Mono’ in SEOUL』のチケットは、予約開始と同時に全席完売となった」と発表した。

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これによりジェヒョンは、約1年8か月ぶりとなる単独公演で再び“全席完売”の記録を達成した。彼は、2024年10月にソウルのチケットリンク・ライブアリーナでファンコンサートを開催し、チケットを完売させている。

（画像＝SMエンターテインメント）

特筆すべきは、前回から大幅に会場規模を拡大したにもかかわらず、即座に満席を記録した点だ。 ソロアーティストとしての実力と集客力を改めて証明する形となった。

なお、ジェヒョンが所属するNCTは今年でデビュー10周年という節目を迎え、「NCT 10TH ANNIVERSARY [NCT 2026]」プロジェクトを精力的に展開している。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェヒョン プロフィール

1997年2月14日生まれ。本名チョン・ユンオ。韓国・ソウル出身。身長180cm。5歳から10歳までアメリカに住んでいたこともあり、英語が堪能だ。中学生時代、端正な顔立ちから校内では有名だった。そんな中学校3年生のとき、学校の前でSMエンターテインメントにスカウトされ練習生に。2016年4月にNCT Uとしてデビューし、現在はNCT 127、NCT DOJAEJUNGにも所属。2024年8月26日に1stフルアルバム『J』でソロデビューした。兵役のため2024年11月4日に入隊し、2026年5月3日に除隊した。