【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「REALIZE MODEL RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」「REALIZE MODEL RMZ-024 ストームソーダー」「REALIZE MODEL RMZ-025 ライガーゼロファルコン（ZBF）」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは「ZOIDS」シリーズの展示コーナーが設けられており、「超可動」「組み立てやすさ」「コレクション性」を高めた1/100スケールのアクションプラモデルシリーズ「REALIZE MODEL」より、「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」のサンプルや、「RMZ-024 ストームソーダー」「RMZ-025 ライガーゼロファルコン（ZBF）」の原型を展示している。

またその他にも、ムービングキットの究極の姿を具現化する最高峰ブランド「ADVANCED Zi」より、「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」が迫力のある展示を行なっているほか、キャラクタープラモデル「METAMOR VERSE」より、「MV-02 フィーネ&ジーク」の原型や、「MV-01A 斬山碧 ＆ ブレードライガー DRESS CODE #SCARLET」が参考展示されている。

さらに本日5月13日より予約が開始された「REALIZE MODEL RMZ-022 ムラサメライガー」の展示も行なっている。

「REALIZE MODEL RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」

「REALIZE MODEL RMZ-024 ストームソーダー」

「REALIZE MODEL RMZ-025 ライガーゼロファルコン（ZBF）」

「REALIZE MODEL RMZ-022 ムラサメライガー」

「ADVANCED Zi AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」

「METAMOR VERSE MV-02 フィーネ&ジーク」

「METAMOR VERSE MV-01A 斬山碧 ＆ ブレードライガー DRESS CODE #SCARLET」

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