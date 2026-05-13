BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-F01 ディルミア[カラーB]」の予約をプレミアムバンダイで5月19日12時より受け付ける。価格は3,960円。商品の発送は10月を予定している。

30 MINUTES LABELの「30 MINUTES SISTERS」より、騎士をイメージしたシスター「ディルミア[カラーB]」が登場。髪パーツ、胸パーツ、武装パーツ、武器パーツが新規造形で付属する。剣は腰部に接続されている鞘に格納可能だ。広い可動域により戦闘シーンから可憐な仕草まで様々なポージングができる。さらに、感情表現を豊かにする新規タンポ印刷の表情パーツが付属する。

「30 MINUTES LABEL」共通の3mm径の軸を採用しており、同シリーズのパーツもオプションとして装着できる。

セット内容 ：ディルミア[カラーB]一式 ／ フェイスパーツ×４種 ／ ハンドパーツ一式

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