【HG 1/144 アリュゼウス（3次受注）】 抽選販売期間：5月13日～5月27日15時 6月 発送予定 価格：13,200円 【HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)（3次受注）】 抽選販売期間：5月13日～5月27日15時 6月 発送予定 価格：7,700円

BANDAI SPIRITSは、通販サイトのプレミアムバンダイにてガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」および「【HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」3次受注分の抽選販売を実施する。受付5月27日15時まで。

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」よりHGシリーズのガンプラ2商品が抽選販売される。「HG 1/144 アリュゼウス」は超大型MSであるアリュゼウスをプラモ化したもので、4形態への差し替えや組み換え変形が可能な仕様になっている。

一方の「HG 1/144 Ξガンダム」は「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場する新規設定の武装を選択式で再現できるガンプラで、破損状態再現シールドなどが付属する。

いずれも1人につき1個までの購入制限が設けられており、決済方法は前払いのクレジットカードとプレバンPayのみとなる。

HG 1/144 アリュゼウス

HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)

(C)創通・サンライズ

